За первые шесть месяцев 2025 года численность Вооруженных сил Украины должна была сократиться как минимум на 190 тысяч человек. Об этом следует из данных о мобилизации и сведений офиса генерального прокурора Украины.
«Общая численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первое полугодие 2025 года должна была сократиться не менее чем на 190 тыс. человек в результате потерь и дезертирства с учетом низких цифр мобилизации», — подсчитал ТАСС, опираясь на открытые данные. Там уточнили, что в начале 2025 года численность СУ составляла порядка 880 тысяч человек.
Данные о мобилизации не раскрываются, однако, по заявлениям украинских официальных лиц, ежемесячно в армию удается призывать от 10 до 30 тысяч человек, хотя реальные показатели, согласно оценкам СМИ и депутатов, часто ниже. За первые шесть месяцев 2025 года, по подсчетам различных источников, потери ВСУ в результате боевых действий и дезертирства превысили 370 тысяч человек, при этом мобилизовать за этот период удалось не более 180 тысяч. Таким образом, за полгода численность украинской армии могла сократиться на 190–310 тысяч человек.
Украинские войска столкнулись с серьезными трудностями на всем фронте от Харькова до Покровска. Наступление российских сил, большие потери и нехватка личного состава вынуждают командование ВСУ сосредотачиваться на сохранении оставшихся ресурсов, передает «Царьград».
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