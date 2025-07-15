Таксисты ЯНАО и Тюменской области ездят на старых машинах

Во многих российских регионах средний возраст автомобилей, используемых для перевозки пассажиров в такси, превышает 10 лет. На Ямале средний возраст машины с «шашечками» составляет 11 лет, а в Тюменской области — восемь лет. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на доклад Международного Евразийского форума такси о состоянии таксомоторной отрасли.
«В ряде регионов России средний возраст автомобилей такси превышает 10 лет, а в некоторых достигает 15 и даже 20 лет», — говорится на сайте «Известия». Кроме того, по информации доклада, в Тюменской области на самозанятых водителей приходится от 55 до 80% всех зарегистрированных в региональном реестре перевозчиков.
В докладе также отмечается, что из почти 1,044 млн автомобилей такси, зарегистрированных в региональных реестрах по всей стране, лидером по популярности остаются модели Lada — на них приходится 123,3 тысячи машин (15,8%). На втором месте стоит марка Kia — 116 тысяч автомобилей (14,9%), а на третьем Hyundai — 108,8 тысячи единиц (13,9%). В десятку самых востребованных среди таксистов брендов также вошли Volkswagen, Toyota, Renault, Skoda, Chery, Haval и Nissan.
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