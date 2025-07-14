Сколько лет придется копить тюменцам, чтобы купить «однушку» на вторичном рынке

Средняя цена однокомнатной квартиры в Тюмени превысила 5,1 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. В то же время, Тюменьстат огласил новый средний уровень зарплат по Тюмени. URA.RU подсчитало, сколько лет придется копить жителю тюмени, чтобы купить себе однокомнатную квартиру на вторичном рынке без ипотеки.
Расчет проводился по методике ЕРЗ.РФ. Предполагалось, что человек живет один и откладывает всю свою зарплату на приобретение жилья, не тратя ни копейки на другие нужды.
Сколько стоит квартира
Средняя стоимость квадратного метра в «однушке» на вторичном рынке сегодня составляет 136,4 тысячи рублей. При этом средняя площадь однокомнатной квартиры — 37,4 квадрата. Получается, что приличная квартира, построенная не более 120 лет назад, обойдется в 5,1 миллиона рублей.
Сколько придется платить
По последним данным Тюменьстата, медианная зарплата в Тюменской области составляет около 70 тысяч рублей. При стоимости «однушки» в 5,1 миллиона, полную стоимость жилья в 72 регионе можно накопить, отложив 72 заработных платы. Это 72 месяца или шесть лет — таков срок накопления. И то с допущением, что жилье в Тюменской области не продолжит дорожать.
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