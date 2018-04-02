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12:37  02 апреля 2018 0

На Ямале дома готовят к установке общедомовых счетчиков

Куйвашев и Паслер в Североуральске, газ, счетчик, жкх
Общедомовые приборы учета установят в нескольких сотнях домовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ноябрьске обследовали дома, в которых планируется установить общедомовые приборы учета энергии. Комиссия из представителей АО «Энерго-Газ-Ноябрьск», городской администрации и обслуживающих организаций за полтора месяца проверила 396 зданий.

Проверка показала, что в 324 домах технической возможности установить общедомовые счетчики нет — там потребуется реконструкция внутридомовой инженерной системы. Жителям остальных 72 зданий придется заняться установкой приборов в ближайшее время. Сейчас по закону прибор учета теплоэнергии должен стоять в том числе в тех домах, объем потребления которых составляет менее чем 0,2 Гкал в час.

Решить вопрос об установке общедомовых приборов учета собственники должны до 1 января 2019 года. Выбрать прибор и подрядчика они могут как самостоятельно, так и с привлечением ресурсоснабжающей организации. Для этого АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» к 1 июля подготовит для жителей коммерческое предложение.

Если же собственники не выполнят требования закона, с 1 января будущего года установить прибор учета тепловой энергии должна будет сама ресурсоснабжающая компания. В таком случае жители и представляющие их интересы организации будут обязаны обеспечить представителям «Энерго-Газ-Ноябрьска» доступ к местам их установки. При этом расходы в любом случае будут нести сами жители.

Дарья Корчак
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