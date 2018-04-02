На Ямале дома готовят к установке общедомовых счетчиков

В Ноябрьске обследовали дома, в которых планируется установить общедомовые приборы учета энергии. Комиссия из представителей АО «Энерго-Газ-Ноябрьск», городской администрации и обслуживающих организаций за полтора месяца проверила 396 зданий.
Проверка показала, что в 324 домах технической возможности установить общедомовые счетчики нет — там потребуется реконструкция внутридомовой инженерной системы. Жителям остальных 72 зданий придется заняться установкой приборов в ближайшее время. Сейчас по закону прибор учета теплоэнергии должен стоять в том числе в тех домах, объем потребления которых составляет менее чем 0,2 Гкал в час.
Решить вопрос об установке общедомовых приборов учета собственники должны до 1 января 2019 года. Выбрать прибор и подрядчика они могут как самостоятельно, так и с привлечением ресурсоснабжающей организации. Для этого АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» к 1 июля подготовит для жителей коммерческое предложение.
Если же собственники не выполнят требования закона, с 1 января будущего года установить прибор учета тепловой энергии должна будет сама ресурсоснабжающая компания. В таком случае жители и представляющие их интересы организации будут обязаны обеспечить представителям «Энерго-Газ-Ноябрьска» доступ к местам их установки. При этом расходы в любом случае будут нести сами жители.