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Главные новости Курганской области
16:38  03 апреля 2018 1

Курганские чиновники забыли о ремонте многоэтажки, которая стоит напротив мэрии. ФОТО

Здание в центре города, не включенное в программу капремонта. Курган, администрация города кургана
Проблемный дом расположен прямо рядом со зданием мэрииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане при составлении программы капремонта в список домов забыли включить четырехэтажное здание по улице Гоголя, 55а, расположенное прямо напротив мэрии. Об этом стало случайно известно лишь четыре года спустя.

О ситуации «URA.RU» рассказал руководитель регионального «Центра общественного контроля» Иван Камшилов, к которому за советом обратились жители дома. Как оказалось, за все эти годы никто не обнаружил, что дома нет в списке на сайте регионального фонда капремонта. Также жителей не обеспокоило, что с них не берут взносы на эти цели. «Жители рассказали, что хотят отремонтировать крышу и заменить коммуникации, однако я обнаружил, что дома нет в списке», — рассказал Камшилов. Он обратился в фонд капремонта, где ему подтвердили, что дом не включен в программу.

Здание в центре города, не включенное в программу капремонта. Курган, фасад здания аварийный, улица гоголя55а
Дом построен в 1953 году и срочно нуждается в ремонте
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Сейчас администрация города должна уточнить список домов, затем мы внесем этот дом в реестр, только после всех процедур с жителей начнут брать взносы на капремонт», — пояснил «URA.RU» процедуру дежурный специалист фонда. С инициативой должна выступить мэрия, все эти манипуляции могут занять до восьми месяцев.

Иван Камшилов, в свою очередь, отметил, что жильцы дома не хотят ждать своей очереди на ремонт в течение нескольких лет, поскольку дом нуждается в срочной реконструкции. Он не исключил, что им придется скидываться на значительные суммы, чтобы ускорить начала ремонта.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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