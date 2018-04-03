16:38 03 апреля 2018 1

Курганские чиновники забыли о ремонте многоэтажки, которая стоит напротив мэрии. ФОТО

Проблемный дом расположен прямо рядом со зданием мэрии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане при составлении программы капремонта в список домов забыли включить четырехэтажное здание по улице Гоголя, 55а, расположенное прямо напротив мэрии. Об этом стало случайно известно лишь четыре года спустя. О ситуации «URA.RU» рассказал руководитель регионального «Центра общественного контроля» Иван Камшилов, к которому за советом обратились жители дома. Как оказалось, за все эти годы никто не обнаружил, что дома нет в списке на сайте регионального фонда капремонта. Также жителей не обеспокоило, что с них не берут взносы на эти цели. «Жители рассказали, что хотят отремонтировать крышу и заменить коммуникации, однако я обнаружил, что дома нет в списке», — рассказал Камшилов. Он обратился в фонд капремонта, где ему подтвердили, что дом не включен в программу. Дом построен в 1953 году и срочно нуждается в ремонте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU «Сейчас администрация города должна уточнить список домов, затем мы внесем этот дом в реестр, только после всех процедур с жителей начнут брать взносы на капремонт», — пояснил «URA.RU» процедуру дежурный специалист фонда. С инициативой должна выступить мэрия, все эти манипуляции могут занять до восьми месяцев. Иван Камшилов, в свою очередь, отметил, что жильцы дома не хотят ждать своей очереди на ремонт в течение нескольких лет, поскольку дом нуждается в срочной реконструкции. Он не исключил, что им придется скидываться на значительные суммы, чтобы ускорить начала ремонта.