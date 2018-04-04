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04 апреля 2018
Главные новости 
10:20  04 апреля 2018 0

Директор зала, где устроила скандал Аронова, рассказал свою версию произошедшего. «Их цель — быстрое обогащение и легкие деньги»

Публичные слушания по изменения в ипотечную программу. Сургут , черняк яков
Яков Черняк один из самых известных деятелей культуры в ХМАО. Он считает реакцию Ароновой вполне логичнойФото: Алексей Андронов © URA.RU

Известный общественник ХМАО и директор Сургутской филармонии Яков Черняк заявил о проблемах в гастрольном бизнесе в России. Этим он объяснил скандал на спектакле Марии Ароновой и Сергея Шакурова в Сургуте.

Как сам Яков Черняк рассказал «URA.RU», что ситуация, в которой оказались Аронова, Шакуров и Полицеймако в Сургуте, уже не является чем-то уникальным. «В последние годы такое повторяется постоянно. В бизнес-шоу и гастрольное дело пришло огромное количество непрофессиональных и недобросовестных людей. Их цель — быстрое обогащение и легкие деньги, они не понимают сути профессии артиста — очень сложной и трудной. Такие случаи преследуют всех актеров, независимо от их ранга, ну и конечно никуда не годится, когда наши любимые, народные артисты попадают в такое положение», — отметил Яков Черняк.

Директор Сургутской филармонии, на сцене которой и произошел скандал, также рассказал, что несмотря на скандал, московские артисты провели спектакль на высшем уровне. «Да, это форс-мажор. Полный зал людей, ожидание чуда, и вдруг такое. Но в итоге были и овации, и цветы, и радость людей. Недобросовестный человек, горе-антрепренер из Москвы, испортила людям радость, но артисты все поправили», — заявил Черняк.

Как ранее сообщало «URA.RU», во время гастролей в Сургуте московские артисты Сергей Шакуров, Мария Аронова и Михаил Полицеймако задержали на полчаса начало спектакля. Они объяснили зрителям, что организаторы не перевели им деньги за выступление. Уже после эмоциональной речи Ароновой ей сообщили, что деньги на счет поступили, и спектакль начался. Позже в соцсетях мнения разделились. Многие пользователи раскритиковали артистов за то, что они перекладывают на зрителей свои проблемы. За Аронову и Шакурова уже заступились их коллеги.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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