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Главные новости Курганской области
11:52  04 апреля 2018 0

В Кургане из-за поломки задымился автобус. «Кемерово на колесах!» ВИДЕО

Инцидент произошел на заправкеФОТО: скрин с видео

На заправочной станции в Кургане у ПАЗа отпал баллон с топливом, окрестности тут же заволокло дымом. Видео инцидента появилось в паблике «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

ЧП случилось с пассажирским автобусом маршрута №12 на одной из городских заправок. Как видно на кадрах, выпавший баллон задымился, растерянный водитель ходил рядом и не знал, что предпринять. В этот момент в транспорте не было пассажиров. Однако пользователей паблика «Типичный Курган» это не успокоило. Инцидент вызвал возмущение и страх. «Совсем как на самолете. Сброс подвесных баков… Лишняя деталь…а так — то опасочка… А че веселого? Вы башкой подумайте, в каком состоянии общественный транспорт? Это Кемерово на колесах!.. То колеса в автобусах на ходу отваливаются, то баллоны вываливаются, то еще что-нибудь. Весело живем… В таком общественном транспорте и ездить-то не хочется, — отмечают пользователи.

Пазик принадлежит городскому предприятию ООО «Транссервис». Как пояснил «URA.RU» директор перевозчика Владимир Тетюев, инцидент произошел накануне днем, 3 апреля. «Ничего не горело. На место выехали сотрудники предприятия, устранили поломку, и автобус дальше пошел в рейс. В причинах инцидента мы разбираемся», — отметил в разговоре с нашим агентством Тетюев. При этом руководитель автопредприятия подчеркнул, что в их парке нет старых автобусов, максимальный возраст общественного транспорта — три года.

Наталья Михалева
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