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13:57  04 апреля 2018 0

Экологи пытаются заблокировать реконструкцию ключевой артерии Тюмени. «Те, кто хочет жить в лесу, пусть живут в лесу»

Заседание общественной палаты по поводу реконструкции ул. Мельникайте. Виды ул. Мельникайте. Тюмень , проезжая часть, улица мельникайте
Улица Мельникайте, которая проходит через центр города, станет магистралью со скоростным движениемФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские экологи вернули в общественную повестку вопрос о строительстве скоростной магистрали на улице Мельникайте. На совместном заседании комиссии по охране окружающей среды областной Общественной палаты и коллегии экологов городского общественного совета участники решили внести на обсуждение Общественной палаты несколько поправок к существующему проекту, который год назад раскритиковал блогер Илья Варламов.

Как отметил председатель комиссии Общественной палаты, эколог Альберт Фахрутдинов, «проект далеко не догма, порой изменения вносятся, уже когда разрезают ленточку и пьют шампанское», — заявил он и привел в пример реконструкцию улицы Свердлова в Тюмени, где при уже начатых работах экологам удалось добиться сохранения около 150 деревьев и кустарников, предназначенных к вырубке.

Заседание общественной палаты по поводу реконструкции ул. Мельникайте. Виды ул. Мельникайте. Тюмень, фахрутдинов альберт
Экологи объяснили свои опасения: Тюмень и так является аутсайдером в экологическом рейтинге регионов РФ, опубликованном Минприроды осенью 2017 года
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фахрутдинов предложил участникам встречи «сосредоточиться на нескольких объектах» из проекта реконструкции улицы Мельникайте — это участок от улицы Харьковской до Хабаровской и развилка с улицами Дружбы, 50 лет Октября и Республики.

«Это объекты, которые нас заинтересовали, которые предлагается экологам взять под контроль и провести их экспертизу», — пояснил он. Фахрутдинов пояснил, что авторы проекта запланировали расширение улицы, при этом не предложив высадить ни одного дерева, а денежная компенсация за снос 711 деревьев предусмотрена в размере лишь 643 тысяч рублей.

Его поддержал глава тюменского отделения Союза архитекторов России Андрей Табанаков. Он выразил удивление, почему такой важный для города проект «представлен как данность», без учета мнения архитекторского сообщества.

«Имеет смысл вернуться к общественному обсуждению», — пояснил он. В итоге участники встречи единогласно приняли решение внести вопрос о корректировке проекта в Общественную палату Тюменской области.

Совещание зампредседателя Тюменской областной думы Геннадия Корепанова с таксистами. Тюмень, афанасьев максим
Максим Афанасьев считает, что нужно руководствоваться стратегическими соображениями
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Замглавы Тюмени Максим Афанасьев утверждает, что проект реконструкции Мельникайте был предусмотрен и утверждён в генеральном плане развития города. В частности, при его разработке учитывалась все факторы, в том числе нагрузка на другие транспортные артерии. Продумывалась организация городского движения в целом. «Я уважаю любые экспертные мнения, но нужно руководствоваться стратегическими соображениями», — отмечает собеседник.

Как сообщил «URA.RU» сопредседатель регионального отделения ОНФ Евгений Семеняко, реконструкция улицы Мельникайте поможет существенно разгрузить городские магистрали. Недовольство экологов собеседник объясняет желанием поднять шум по любому поводу. «Такое ощущение, что наши экологи только ищут возможность внести свои коррективы в любой проект. Просто чтобы внести. Мое личное мнение такое: те, кто хочет жить в лесу, пусть живут в лесу. Те, кому нравится мегаполис, могут жить в мегаполисе», — комментирует Семеняко.

«URA.RU» уже писало о проекте превращения улицы Мельникайте в скоростную магистраль, которая по задумке властей региона должна избавить областную столицу от пробок. Российский блогер Илья Варламов посвятил тюменскому проекту несколько записей, назвав его «просто глупостью». На критику Варламова в видеообращении ответил глава администрации Тюмени Александр Моор.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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