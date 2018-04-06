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11:37  06 апреля 2018 0

Курганский хакер атаковал правительственный сайт ради биткоинов

Клипарты 2018. Сургут, финансы, валюта, биткоин, криптовалюта, деньги
Курганец хотел добывать биткоины с помощью мощностей правительственного сайтаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Кургана попытался взломать сайт правительства Ярославской области для майнинга криптовалюты. Однако специалистам удалось вычислить его. Против уральца возбуждено уголовное дело, сообщили «URA.RU» в пресс-службе управления ФСБ России по Курганской области.

Курганец решил незаконным путем получить доступ к правительственному сайту, чтобы использовать служебное оборудование регионального правительства. «Поскольку для получения биткоинов требуется мощное оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии, курганец начал подбирать пароль для взлома госсайта при помощи вредоносной программы», — рассказали в ведомстве. Меньше чем за час уралец совершил более 114 тысяч попыток подбора пароля.

Компьютерную атаку засекли сотрудники собственной безопасности правительства Ярославской области, после чего обратились в ФСБ. Представители силового ведомства смогли определить, откуда исходила кибератака. В результате против 21-летнего жителя Кургана следственным подразделением ФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». За это правонарушение ему может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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