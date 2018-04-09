В Курганской области люди стали больше болеть, но дольше жить

В Курганской области за прошлый год благодаря диспансеризации было выявлено 851 случай онкозаболеваний и 37 случаев впервые выявленного туберкулеза. Всего медицинское обследование прошли более 149 тысяч человек, доложил директор департамента здравоохранения Лариса Кокорина на совещании у губернатора, передает корреспондент «URA.RU».
У прошедших диспансеризацию в целом было обнаружено более 400 тысяч заболеваний, что в десять раз больше по сравнению с данными 2014 года. Самые распространенные: болезни кровообращения (58%), на втором месте болезни эндокринной системы, связанные в том числе и с нарушением питания, на третьем — болезни органов пищеварения. По итогам года 70 тысяч зауральцев прошли лечение, 806 человек получили направление в стационары, 1,5 тысячи — санаторно-курортное лечение.
По данным Кокориной, продолжительность жизни в регионе увеличилась до 69,4 года (в 2015 году была 68,7 года). Она напомнила, что президент поставил задачу довести этот показатель в России до 78 лет. Смертность в регионе за прошлый год снизилась в целом на 3,8%, в частности, от заболеваний системы — на 5,8%, от новообразований — на 9,5%, от туберкулеза — на 19%.
В этом году, по словам докладчика, диспансеризации подлежат 142 тысячи жителей области. С начала года уже осмотрено 27,4% от плана. Выявлено более 43 тысяч случаев заболеваний, в том числе, 24 случая злокачественных новообразований и 13 случаев туберкулеза.