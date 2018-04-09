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14:59  09 апреля 2018 0

Зауральцам предлагают испытать удачу при оплате коммуналки

Клипарт , купюры, оплата, комуналка, квитанция, жкх
Для участия в акции необходимо вовремя оплачивать коммунальные услугиФото: Алексей Гущин © URA.RU

Энергосбытовая компания «Восток» и единый расчетный центр «Прогресс» объявили о старте акции для жителей Кургана и Курганской области, которые своевременно оплачивают электроэнергию и коммунальные услуги через интернет. Участники конкурса получат ценные призы.

Для участия в акции #ВыгодныйПл@теж абонентам необходимо вовремя вносить плату за электроэнергию и коммунальные услуги и каждый месяц передавать показания приборов учета через Личный кабинет на сайте ЭК «Восток». Акция продлится до конца 2018 года, а победители получат ценные призы, рассказали в компании. Все подробности о ней можно найти на сайте Энергосбытовой компании vostok-electra.ru.

«В наше время развитие дистанционных сервисов наиболее очевидный и логичный способ повышения клиентоориентированности, и Энергосбытовая компания «Восток» много усилий прилагает именно в этом направлении, — отмечает генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев. — Личный кабинет стал для наших клиентов инструментом, позволяющим максимально просто и быстро передавать показания приборов учета, оплачивать электричество и коммунальные услуги, избегая очередей и не тратя времени на дорогу до офисов обслуживания. А совместный с ЕРЦ «Прогресс» розыгрыш призов среди активных пользователей Личного кабинета еще и возможность испытать удачу».

Семен Гринберг
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