Пореченков назвал обидчиков Козловского «мусорными троллями»

09:29 07 апреля 2018 0

Актер решил защитить коллегу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актер Михаил Пореченков вступился за Данилу Козловского, которого затравили в Интернете. Тот грубо отозвался о комментаторах, которых раскритиковали в Сети его фильм «Тренер».

«Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении Интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди», — цитирует Пореченкова «Национальная служба новостей».

Ранее Козловского, который назвал российских зрителей злыми, поддержал также и режиссер Алексей Учитель. Он отметил, что критика тем более бессмысленна, поскольку сам фильм выйдет на экраны лишь 19 апреля, а пока все обсуждают лишь трейлер к нему.