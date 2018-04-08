После скандального выступления актер Козловский уехал из России

18:02 08 апреля 2018 0

Данила Козловский присоединился к «параду негодующей интеллигенции» Фото: скриншот с трейлера к фильму «Матильда»

Россияне возмущены: актеры ненавидят зрителей и обвиняют их в невежественности и озлобленности. 6 апреля к параду негодующей творческой интеллигенции, возглавляемому Андреем Макаревичем и Алексеем Серебряковым, присоединился и Данила Козловский, обидевшийся на комментарии к его новому фильму. По мнению экспертов «URA.RU», это только начало — дальше будет еще мрачнее и остается одно из двух: простить или смириться.

Данила Козловский стал своеобразным показателем тренда. «Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. Я показывал ролик в Европе, в „Челси“, в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. Там все округляют глаза: „Мать твою! Это кто сделал? Наши?“ — „Нет, наши, русские“. А в России сплошная ненависть и хамство», — заявил режиссер «Тренера», описывая впечатления от комментариев к трейлеру фильма.

Защитники создателя картины считают, что, возможно, режиссер «Тренера» был неверно понят и говорил исключительно о небольшой прослойке «интернет-троллей», вовсе не имея в виду россиян в целом. Сам Козловский оказался недоступен для комментариев — как пояснил «URA.RU» его брат, после своего заявления Данила уехал за рубеж и сейчас отдыхает.

Его коллеги по цеху просят не судить актеров строго. «Что уж так эмоционально воспринимать-то, что сказали и Леша Серебряков, мой товарищ, или что сказал Козловский. Понимаете, мы люди очень нервные — я тоже, бывает, когда меня критикуют, начинаю кричать, материться и орать. Но потом отходишь. У нас профессия такая: что мы делаем на сцене — все делается из нашей крови, наших эмоций», — пояснил «URA.RU» уральский драматург Николай Коляда.

Что касается самих зрителей, то, по мнению объехавшего весь мир режиссера, россияне ничем не отличаются от прочих: «Я стою всегда после спектакля в фойе, и иногда, бывает, подходит какой-нибудь человек и начинает говорить чуть ли не матом: «Что ты тут показываешь, фигню какую-то». Стоишь, улыбаешься. Человек заплатил деньги — я же не могу ему сказать: «А пошел бы ты отсюда».

Хотя очень хочется иногда, знаете, с ноги навернуть. Но из-за этого человека я же не буду считать, что все идиоты. Хороших людей все равно больше», — говорит Коляда.

Как отмечает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в чем-то ситуация похожа на ту, что складывалась в России в начале XX века. Тогда одним из признаков надвигающейся бури тоже было явное недовольство творческой интеллигенции народом. «Но сегодняшняя интеллигенция — она «бизнесовее». Раньше интеллигенция была богаче крестьянина, но беднее купца. Сегодняшняя интеллигенция — значительно богаче. И поэтому к их ощущению «я лучше, потому что образованнее и культурнее» накладывается и еще определенный грамм презрения к людям со значительно меньшим достатком.

Роскошь мешает российским артистам найти общий язык с народом Фото: depositphotos.com © URA.RU

Но это вопрос не совсем к ним — это система ценностей такая. Если богатство — главная ценность, то нечто подобное должно происходить. Просто, если «красный пиджак» говорить не умеет и молчит, то интеллигенция высказывается», — поясняет политолог. При этом, по его мнению, именно богатство делает ситуацию относительно безопасной: в отличие от интеллектуалов начала прошлого века нынешние из-за своего презрения не смогут «уйти в народ» и зажечь там новые революционные идеи.

С другой стороны, наметившаяся тенденция объясняет, почему заявившие о своей ненависти актеры будут неспособны выжить на нахваливаемом ими Западе: «Только в такой стране, как наша, возможно выделение такого класса, который кормят, поят, а он тебя ругает, а ты еще ему дотации даешь.

На Западе иначе: там сумел — не сумел — свободен. Их аналог нашей творческой интеллигенции — он богат, но это богатство бизнесмена, который зависит от общественного мнения, поэтому там такое невозможно.

Один скандал, и ты больше не богат и вообще не актер — посмотрите, к примеру, на Кевина Спейси: всего один скандал, и конец карьере», — объясняет Дмитрий Журавлев.

В конечном счете, по мнению заведующего кафедры клинической, нейро- и патопсихологии Института психологии имени Л.С. Высоготского профессора Андрея Жиляева, который много работал за границей, никаких особых «психологических» отличий у российского зрителя нет. По его мнению, в данном случае дело вообще не в ментальности, а в некоем временном творческом разладе между стремящимися к авангарду драматургами и консервативной в массе своей аудитории.

«Мы просто пожинаем плоды театральных экспериментов. Театр до недавнего времени воспринимался как классический, репертуарный, и зрители не всегда понимают [новаторское] творчество режиссера.

На мой взгляд, к сожалению, есть некое «творческое разногласие». Напомню историю театра Мейерхольда — он тоже в свое время не всеми воспринимался однозначно», — поясняет эксперт. По его мнению, остается только ждать, когда эти разногласия либо улягутся, либо российское творческое сообщество окончательно разделится на авангардную и консервативную части, и каждая уйдет к своему зрителю.