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10 апреля 2018
14:01  10 апреля 2018 2

На Урале завод «Русала» остановил прием новых сотрудников после сообщений о дефолте компании

Открытие шахты Черемуховская Глубокая. Североуральск, русал, шахтеры
В компании отреагировали на финансовый ударФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Уральский алюминиевый завод в Каменске-Уральском, входящий в состав корпорации «Русал», перестал принимать новых сотрудников после сообщений о возможном дефолте компании. Такое решение принято на неопределенный срок.

Как рассказали «URA.RU» собеседники на предприятии, нескольким соискателям отказали в устройстве на работу. Причиной стало внутреннее распоряжение о временном прекращении набора сотрудников, кроме срочных точек. По словам собеседника агентства, «такая политика продлится неопределенное время».

На сайте центра занятости Свердловской области, где, по словам сотрудников отдела кадров предприятия, размещаются все вакансии, есть только одно предложение от завода — должность машиниста тепловоза, размещенная 30 марта. В отделе кадров предприятия сообщили, что завод сейчас не принимает новых сотрудников. Официальный представитель завода Ольга Киршова не смогла ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о прекращении найма сотрудников.

Напомним, что 6 апреля правительство США опубликовало новый список санкций для российских компаний, бизнесменов и чиновников. Активы фигурантов списка в США заморожены, гражданам США запрещено с ними сотрудничать. Больше всех пострадал владелец алюминиевого гиганта «Русал» Олег Дерипаска. Акции его компании упали почти в два раза, сам он за один день лишился 1,3 миллиарда долларов — пятую часть своего состояния. Из-за финансового удара компания, от работы которой зависит благосостояние тысяч россиян, даже выпустила предупреждение о возможном техническом дефолте.

Данил Бардин
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