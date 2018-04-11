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11 апреля 2018
14:42  11 апреля 2018 5

Россия будет сбивать ракеты США, если Америка ударит по Сирии

США, комета,метеор,сирия, Сирия, карта сирия
Сирия может оказаться под ракетным обстреломФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Россия оставляет за собой право сбивать ракеты в случае агрессии США против Сирии и наносить удары по объектам, которые запустят ракеты. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин, передает РБК.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключает удар по Сирии в качестве ответных мер на предполагаемую химическую атаку на сирийский город Дума. Американские власти подозревают режим президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия. Сейчас лидер Штатов рассматривает вариант нанести ракетные удары по нескольким мишеням, писало «URA.RU».

Великобритания уже отказалась бомбить Сирию вместе с США. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил американскую сторону в нежелании найти истину при расследовании событий в Дума. Вместо этого они, по его словам, озвучивают угрозы, которые грозят миру тяжелыми последствиями.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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