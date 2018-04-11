Россия будет сбивать ракеты США, если Америка ударит по Сирии

Россия оставляет за собой право сбивать ракеты в случае агрессии США против Сирии и наносить удары по объектам, которые запустят ракеты. Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин, передает РБК.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключает удар по Сирии в качестве ответных мер на предполагаемую химическую атаку на сирийский город Дума. Американские власти подозревают режим президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия. Сейчас лидер Штатов рассматривает вариант нанести ракетные удары по нескольким мишеням, писало «URA.RU».
Великобритания уже отказалась бомбить Сирию вместе с США. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил американскую сторону в нежелании найти истину при расследовании событий в Дума. Вместо этого они, по его словам, озвучивают угрозы, которые грозят миру тяжелыми последствиями.