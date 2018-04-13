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13 апреля 2018
12 апреля 2018
11 апреля 2018
14:53  13 апреля 2018 0

В Кургане пойдет под суд мужчина, спрятавший труп за баром «Малибу»

Войска химической и биологической защиты на Ямале. Салехард, колючая проволока, тюрьма, ограждение, запертная зона
Убийце грозит до 15 лет за решеткойФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Кургане завершили расследование уголовного дела против 26-летнего местного жителя, избившего до смерти пожилого человека у кафе-бара «Малибу». В ближайшее время он предстанет перед судом.

Инцидент произошел ночью 5 февраля этого года по улице Дзержинского. Ссора 63-летнего мужчины и пьяного парня у кафе превратилась в жестокое избиение — последний нанес противнику множеству ударов руками и ногами по голове. От полученных травм пожилой человек скончался на месте. Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Курганской области, тело убитого преступник занес за здание кафе-бара и накрыл найденным на месте деревянным коробом. Труп нашли случайные прохожие 6 февраля.

«Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

Вера Чернышева
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