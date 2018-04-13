В Кургане пойдет под суд мужчина, спрятавший труп за баром «Малибу»

В Кургане завершили расследование уголовного дела против 26-летнего местного жителя, избившего до смерти пожилого человека у кафе-бара «Малибу». В ближайшее время он предстанет перед судом.
Инцидент произошел ночью 5 февраля этого года по улице Дзержинского. Ссора 63-летнего мужчины и пьяного парня у кафе превратилась в жестокое избиение — последний нанес противнику множеству ударов руками и ногами по голове. От полученных травм пожилой человек скончался на месте. Как уточнили в следственном управлении СК РФ по Курганской области, тело убитого преступник занес за здание кафе-бара и накрыл найденным на месте деревянным коробом. Труп нашли случайные прохожие 6 февраля.
«Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.