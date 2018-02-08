В Кургане раскрыли подробности смерти мужчины, труп которого нашли у бара

В Кургане следователи выяснили обстоятельства смерти мужчины, труп которого был обнаружен 6 февраля около кафе-бара «Малибу» по улице Дзержинского. По подозрению в убийстве задержан 27-летний местный житель.
Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области, 5 февраля у пьяного молодого человека произошел конфликт с 60-летним мужчиной возле заведения. Во время ссоры он нанес оппоненту множество ударов руками и ногами по голове. От полученных телесных повреждений пожилой человек скончался на месте.
«Мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, труп мужчины возле бара «Малибу» обнаружили прохожие. Один из очевидцев разместил сообщение об этом в социальных сетях. В комментариях к записи курганцы намекнули, что заведение пользуется дурной славой у горожан.