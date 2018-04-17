Специалисты спрогнозировали сроки ледохода на реках на территории Ямала. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ямальская часть Оби начнет освобождаться ото льда в районе поселка Мужи примерно 20 мая. К 26 мая голова ледохода должна дойти до Салехарда.
Ледоход на реке Таз в районе села Красноселькуп ожидают 28 мая. До Тазовского он дойдет примерно 11 июня. Река Пур в районе Нового Уренгоя вскроется примерно 2 июня. Метеорологи отмечают, что прогнозы составлены с учетом показателей прошлых лет. В них может быть погрешность около 5 дней.
Жители региона уже готовятся встречать ледоход. Так, например, в Салехарде несколько лет назад зародилась традиция встречать ледоход большим праздником «Первая волна», с песнями, танцами и сжиганием чучела ведьмы на костре. Отдохнуть на празднике и понаблюдать за красивейшим природным явлением собираются сотни горожан.
Праздник «Первая волна» должен состояться и в этом году. Организаторы из центра культуры и спорта «Геолог» рассказали, что уже поддерживают связь с МЧС и другими структурами и следят за ледоходом. По их ожиданиям, лед в районе Салехарда должен вскрыться с 23 по 26 мая.
Ледоход для ямальцев знаменует не только приход долгожданного лета, но и начало речной навигации. На Ямале не развита дорожная сеть. Речные перевозки остаются практически единственным видом транспортного сообщения и путем поставок в отдаленные поселки продуктов, почты и других грузов.