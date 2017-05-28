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13:23  28 мая 2017 0

Салехардцы сожгли ведьму, чтобы ускорить ледоход. ФОТО

Сжигание ведьмы на костре помогло. Ледоход на самом деле началсяФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Река Обь в районе Салехарда освободилась ото льда. Вечером 27 мая на мысу Корчаги собрались сотни горожан, чтобы встретить ледоход. Тут же прошел уже ставший брендом Ямала праздник «Первая волна».

Под треск ломающегося льда и песни на переправе между городами Салехард и Лабытнанги встречали ледоход. Массовые гуляния в честь этого природного явления здесь устраивают уже четвертый год подряд. Люди пели, танцевали и поглощали шашлык в ожидании важного для северного города события.

Самая зрелищная часть праздника —сожжение лесной ведьмы Парнако. Посреди площади разводят огромный костер и под крики толпы в него бросают чучело ведьмы. Это своего рода обряд народов Севера, что-то вроде русской масленицы. Он означает прощание с зимой и наступление тепла.

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Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Надо сказать, обряд сработал. Первые подвижки льда здесь наблюдались еще днем. Во время праздника льдины начали ломаться и стремительно уходить вниз по течению.

Одну из льдин толщиной более двух метров течением выбросило на берег. Она моментально стала достопримечательность: десятки людей поспешили сфотографироваться на льдине. Пришлось вмешаться сотрудникам полиции. Они попросили горожан не выходить на лед и весь вечер дежурили около глыбы.

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В департаменте транспорта Ямала уже готовятся к речной навигации: скоро будет восстановлено автомобильного движения между двумя городами, начнется завоз продуктов питания, почты и прочих грузов с железнодорожного вокзала Лабытнанги в столицу региона. Первый паром между городами отправится как только река окончательно очистится ото льда. На днях планируется отправить первый автомобильный паром по маршруту Салехард — Приобье.

Вячеслав Егоров
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