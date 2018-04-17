На выходных в Кургане из-за атлетов закроют центр города

В субботу преимущество на дорогах отдадут спортсменам
В Кургане в субботу, 21 апреля, для автомобилей закроют центральную часть города. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты на призы областной газеты «Новый мир».
Как сообщили в транспортном управлении администрации Кургана, с 10:00 до 16:00 перекрыты будут:
— улица Гоголя от ул. Ленина до ул. Кирова;
— улица Томина от ул. Гоголя до ул. Карла Маркса;
— улица Карла Маркса от ул. Томина до ул. Ленина;
— улица Ленина от ул. Максима Горького до ул. Коли Мяготина.
Автобусы в этот день поедут в объезд. Уточнить временные маршруты можно на сайте управления.