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Главные новости Курганской области
13:28  17 апреля 2018 0

На выходных в Кургане из-за атлетов закроют центр города

В субботу преимущество на дорогах отдадут спортсменамФото: Wikipedia

В Кургане в субботу, 21 апреля, для автомобилей закроют центральную часть города. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты на призы областной газеты «Новый мир».

Как сообщили в транспортном управлении администрации Кургана, с 10:00 до 16:00 перекрыты будут:

— улица Гоголя от ул. Ленина до ул. Кирова;

— улица Томина от ул. Гоголя до ул. Карла Маркса;

— улица Карла Маркса от ул. Томина до ул. Ленина;

— улица Ленина от ул. Максима Горького до ул. Коли Мяготина.

Автобусы в этот день поедут в объезд. Уточнить временные маршруты можно на сайте управления.

Вера Чернышева
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