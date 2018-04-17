Мэрия выделит из бюджета Кургана миллионы на решение главной проблемы города

Администрация Кургана выделит «Водному союзу» 150 млн рублей на ремонт изношенных коммунальных сетей города в 2018 году. Такое решение приняла комиссия по предоставлению субсидий организациям водопроводно-канализационного хозяйства во вторник, 17 апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе муниципалитета.
Как уточнили в мэрии, в комиссию поступила лишь одна заявка от АО «Водный союз», которая была признана соответствующей требованиям и удовлетворена. Согласно заявке деньги будут направлены на капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, а также на устранение аварийных ситуаций.
В Кургане наиболее остро стоит проблема изношенных коммуникаций. По данным специалистов, износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%. В 2017 году мэрия обещала предоставить «Водному союзу» субсидию в размере 57 млн рублей, хотя изначально речь шла о сумме в 150 млн рублей. Деньги были перечислены предприятию в несколько этапов, в том числе около 32 миллионов рублей в феврале этого года.