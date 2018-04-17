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19:36  17 апреля 2018 0

Мэрия выделит из бюджета Кургана миллионы на решение главной проблемы города

Устранение крупной коммунальной аварии. Курган, коммунальная авария, откачка воды, ковш экскаватора, ао водный союз
«Водный союз» получит 150 млн рублей из бюджета городаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Администрация Кургана выделит «Водному союзу» 150 млн рублей на ремонт изношенных коммунальных сетей города в 2018 году. Такое решение приняла комиссия по предоставлению субсидий организациям водопроводно-канализационного хозяйства во вторник, 17 апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе муниципалитета.

Как уточнили в мэрии, в комиссию поступила лишь одна заявка от АО «Водный союз», которая была признана соответствующей требованиям и удовлетворена. Согласно заявке деньги будут направлены на капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей, а также на устранение аварийных ситуаций.

В Кургане наиболее остро стоит проблема изношенных коммуникаций. По данным специалистов, износ канализации в городе составляет 93%, труб водоснабжения — 76%. В 2017 году мэрия обещала предоставить «Водному союзу» субсидию в размере 57 млн рублей, хотя изначально речь шла о сумме в 150 млн рублей. Деньги были перечислены предприятию в несколько этапов, в том числе около 32 миллионов рублей в феврале этого года.

Анна Бояркина
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