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Главные новости Тюменской области
22:12  17 апреля 2018 2

В тюменском ТЦ произошло нашествие тараканов. «Вот они, родные, бегают тут». ВИДЕО

Съемки были сделаны в уборной комнате местного торгового центра «Фаворит»Фото: скриншот из видеоролика

Житель Тюмени снял на видео туалет общего пользования, кишащий тараканами. Съемки были сделаны в уборной комнате местного торгового центра «Фаворит».

Ролик был опубликован в группе «ЧП Тюмень» социальной сети «ВКонтакте». Во время съемок автор ролика сопровождает видеоряд комментариями: «Вот они, все родные, бегают тут. Вообще жесть. Весь пол в тараканах. Как-то не охота мне в туалет ходить здесь». На кадрах видео заметно, как насекомые разбегаются в разные углы. Автор ролика не один раз отмечает, что рядом с уборной располагается фудкорт, на котором питаются дети.

Недавно в сети появилось видео из города Видное. В объектив камеры попало «путешествие» таракана по прилавку с фастфудом.

Павел Маркуш
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