20:26 17 апреля 2018 0

Насекомое обнаружили покупатели, которые ждали приготовления еды Фото: скриншот из видеоролика

Интернет-пользователи обсуждают видеоролик горожан из города Видного, которые запечатлели антисанитарию точки быстрого питания в Ленинском районе. В объектив камеры попало «путешествие» таракана по прилавку с фастфудом.

На видеофрагменте насекомое перебегает от пирожка с капустой к бургеру. Таракан успевает даже забраться внутрь сэндвича. Видео заканчивается тем, что продавец забирает с прилавка поднос с бургерами, среди которых находится таракан. «Ждали, пока готовится [шаурма], и увидели этого таракана. Продавец услышал наш разговор и убрал поднос с продуктами», — рассказал покупатель корреспондентам сайта «Подмосковье сегодня». О судьбе продуктов, к которым успело прикоснуться насекомое, неизвестно.

По информации издания, заведение находится на остановке общественного транспорта и пользуется популярностью у местных жителей. По некоторым данным, хозяева точки периодически травят насекомых, но те возвращаются.

Очевидцы беспорядка выложили видео в группе «Подслушано | Видное (18+)» социальной сети «ВКонтакте». Пост уже собрал больше 8 тысяч просмотров и почти сотню комментариев: «Ну что вы начинаете? Весна, живность проснулась, жрать захотела», «Вообще не понимаю людей, которые там что-то покупают», «Мужикам вообще респект. Хорошо, что сняли на камеру и выложили. Теперь люди будут знать, где не стоит покупать еду», «Очередной раз убедилась, что правильно делаю, когда мимо прохожу. Даже если очень кушать хочется».