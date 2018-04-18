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Главные новости Курганской области
18:51  18 апреля 2018 0

В Зауралье в полтора раза взлетел спрос на лотерейные билеты

Клипарт, кошелек, евро, экономика, деньги, валюта
Курганцами движет доверчивость и жажда легкой наживыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области за первый квартал этого года спрос на лотерейные билеты вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Такие данные «URA.RU» предоставили в региональном управлении «Почты России».

За три месяца в почтовых отделениях приобрели 122 тысячи лотерейных билетов — по одному на каждого седьмого жителя области. Самыми активными участниками розыгрышей стали жители городов Курган, Шадринск и Макушино. При этом в крупном везении зауральцы не замечены: свыше миллиона рублей на Урале удалось выиграть только жителям Свердловской и Челябинской областей, а также Ямало-Ненецкого АО.

Как предположила в разговоре с корреспондентом «URA.RU» психолог Оксана Борщенко, желание легкого выигрыша в первую очередь обусловлено невысоким уровнем жизни в регионе. «При этом запрос на удовлетворение материальных потребностей, желание приобретать предметы роскоши такие же высокие, как и у всех остальных людей. Покупая лотерейный билет, люди надеются быстро увеличить свое благосостояние, так как привычным образом сделать это невозможно — уровень дохода не растет», — пояснила собеседница агентства. Всплеск спроса психолог связала с усталостью зауральцев от стагнации в стране. «Кризисная ситуация влияет на настроение людей не лучшим образом, а так появляется интрига, разнообразие, интерес — выиграю или не выиграю. Возможно, свою роль играет и некая провинциальная доверчивость жителей нашей области», — отметила специалист.

Напомним, что небывалый ажиотаж на лотерейные билеты уже наблюдался в ноябре прошлого года. Зауральцев подстегнул выигрыш 506 миллионов рублей пенсионеркой из Воронежской области. Жители Кургана атаковали лотерейные киоски с криками «Я выиграю миллиард!».

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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