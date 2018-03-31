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31 марта 2018
30 марта 2018
Главные новости Москвы
10:11  31 марта 2018 0

Выигравшая полмиллиарда в лотерею пенсионерка вновь исчезла

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, деньги, украшение, тысячные купюры, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата
Джек-пот стал для Натальи Власовой источником многих проблемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители поселка Панино полностью утратили связь со своей знаменитой односельчанкой Натальей Власовой. На виду остается лишь муж пенсионерки, которая в 2017 году сорвала джекпот в 506 млн рублей.

«У нас даже ее телефона нет, чтобы справиться о ее жизни. Да и супруг Натальи практически с нами не общается. Видим, иногда дорожку чистит. И все», — цитирует жительницу села Людмилу Мещерякову РИА «Воронеж». Землякам остается лишь обсуждать новости о дорогостоящих машинах, якобы регулярно паркующихся у дома соседки. Впрочем, как и сами Власовы, их односельчане крайне неохотно идут на контакт со СМИ.

Как уже сообщало «URA.RU», 63-летння жительница Воронежской области Наталья Власова в ноябре 2017 года неожиданно для себя выиграла в «Столото» 506 млн рублей. По информации RT, это стало абсолютным рекордом российских лотерей. Почти 65 млн рублей женщине предстоит выплатить государству в качестве налога. На оставшиеся деньги претендуют многочисленные просители, мошенники и шантажисты. Из-за этого пенсионерка до минимума сократила общение с внешним миром, пишут Nation news.

Владимир Васин
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