21:00 23 апреля 2018 0

Дети приходили в костюмах из «Гарри Поттера» СКРИН: АиФ-Югра

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С началом шестидневной рабочей недели, дорогие читатели! Перестаньте плакать, ведь мысль о четырех выходных подряд после шести дней упорного труда должна вас согревать. Мы поможем взбодриться нашей подборкой главных за день новостей.

После массовых митингов в Армении в отставку уходит премьер-министр страны Серж Саргсян. Люди восприняли в штыки его назначение на министерское кресло. До этого Саргсян 10 лет был президентом.

Не успели всенародные выборы мэра Екатеринбурга отменить, как уже обещают вернуть. Даже дату назначили. А еще городские чиновники хотят сделать действующему главе города политическое предложение, от которого он не сможет отказаться.

Свердловские депутаты принимают закон, который позволит лишать их мандатов за трудоустройство родственников. Закон ужесточают, чтобы личные интересы не переплетались со служебными и коррупцию в думе можно было пресечь.

Скоро полеты смогут себе позволить только избранные.Повышение тарифов на обслуживание самолетов обанкротит некоторые авиакомпании. И цены на билеты взлетят.

В ответ на американские санкции в Госдуме предложили помечать отечественные товары специальным знаком. По мнению инициаторов, из-за маркировки люди начнут отличать русские продукты от заграничных.

Волшебство Библионочи-2018 в ХМАО нарушили священники — они запретили устраивать праздник в стилистике «Гарри Поттера». Пришедшие в костюмах учеников Гриффиндора дети, вероятно, хотели почитать про «Тайную комнату», а им пришлось слушать про «дворянские гнезда».