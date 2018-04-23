Администрация Екатеринбурга начала подготовку к возвращению всенародных выборов главы города. Как сообщил «URA.RU» осведомленный источник в городских структурах власти, такое решение должно быть принято в 2023 году. «Мы живем с этим убеждением», — пояснил он.
Представитель городской власти напомнил, что 3 апреля Законодательное собрание Свердловской области приняло закон о ликвидации общегородского голосования. Согласно документу, следующий градоначальник должен быть выбран на заседании гордумы из числа представленных спецкомиссией кандидатов.
Перед принятием соответствующих поправок к Уставу Екатеринбурга городская дума обязана вынести их на общественные слушания. Евгений Ройзман отказался назначать слушания собственным решением. Он заявил, что вынесет данный вопрос на заседание гордумы. Однако в повестке назначенного на 24 апреля заседания муниципального парламента этот вопрос отсутствует.
В мэрии не исключают, что Ройзман пойдет на принцип и будет блокировать рассмотрение вопроса о назначении слушаний и далее. Влиятельный городской чиновник уверен, что в этом случае мэра «поправит прокуратура».
Городской управленец отмечает, что екатеринбургские власти вправе «запастись попкорном и ждать, чем закончится спор главы и прокуратуры». Но у них есть и несколько альтернативных планов дальнейших действий. В том числе, екатеринбургские чиновники готовы сделать Евгению Ройзману политическое предложение, которое может его заинтересовать. Суть предложения будет раскрыта в конце текущей недели. «Если все пройдет удачно, попкорн не понадобится», — говорит источник в администрации города.