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Главные новости Свердловской области
13:31  23 апреля 2018 2

Всенародные выборы мэра Екатеринбурга вернут в 2023 году. С Ройзманом обо всем договорятся

Заседание городской думы и просветительский час на по новой транспортной схеме. Екатеринбург, ройзман евгений, тестов виктор
Ройзману сделают интересное предложениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга начала подготовку к возвращению всенародных выборов главы города. Как сообщил «URA.RU» осведомленный источник в городских структурах власти, такое решение должно быть принято в 2023 году. «Мы живем с этим убеждением», — пояснил он.

Представитель городской власти напомнил, что 3 апреля Законодательное собрание Свердловской области приняло закон о ликвидации общегородского голосования. Согласно документу, следующий градоначальник должен быть выбран на заседании гордумы из числа представленных спецкомиссией кандидатов.

Перед принятием соответствующих поправок к Уставу Екатеринбурга городская дума обязана вынести их на общественные слушания. Евгений Ройзман отказался назначать слушания собственным решением. Он заявил, что вынесет данный вопрос на заседание гордумы. Однако в повестке назначенного на 24 апреля заседания муниципального парламента этот вопрос отсутствует.

В мэрии не исключают, что Ройзман пойдет на принцип и будет блокировать рассмотрение вопроса о назначении слушаний и далее. Влиятельный городской чиновник уверен, что в этом случае мэра «поправит прокуратура».

Городской управленец отмечает, что екатеринбургские власти вправе «запастись попкорном и ждать, чем закончится спор главы и прокуратуры». Но у них есть и несколько альтернативных планов дальнейших действий. В том числе, екатеринбургские чиновники готовы сделать Евгению Ройзману политическое предложение, которое может его заинтересовать. Суть предложения будет раскрыта в конце текущей недели. «Если все пройдет удачно, попкорн не понадобится», — говорит источник в администрации города.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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