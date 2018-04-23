С такими ценами летать на самолетах смогут только избранные

15:21 23 апреля 2018 0

Авиаперелеты станут не по карману для многих россиян Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Рост тарифов за аэронавигационное обслуживание рискует привести к банкротству авиакомпаний и отказу пассажиров от перелетов. Резкое повышение сборов неминуемо отразится на стоимости билетов, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты.

Аэронавигационное обслуживание — это целый ряд услуг: обеспечение судов стабильной связью, и работа диспетчеров, и предоставление максимально точной и оперативной информации о погодных условиях. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает необходимым поднять тарифы, ссылаясь на удорожание расходов, цен на топливо, электричество, оборудование. Отныне каждый километр полета, в зависимости от типа воздушного суда и его грузоподъемности, вырастет в цене как минимум на пять процентов. Например, 100 километров полета в российском небе для небольшого иностранного самолета массой меньше двух тонн обойдется в 11,1 доллара (в настоящее время — 10,6 доллара).

Однако, отмечают специалисты, билеты могут вырасти в цене даже больше, чем на пять процентов.

Эксперты призывают модернизировать работу авиадиспетчеров, чтобы не допустить роста цен на перелеты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Как правило, сборы за аэронавигационное обслуживание меньше у больших стран с протяженным воздушным пространством. Например, у России и Канады. У небольших государств, напротив, такие сборы всегда были самыми высокими — например, у Швейцарии. Летать в воздушном пространстве этой страны очень дорого. Увеличивать сейчас тарифы, на мой взгляд, нецелесообразно — есть риск тяжелых последствий», — пояснил «URA.RU» генеральный директор компании «Инфомост» Борис Рыбак.

По его словам, авиаотрасль на сегодняшний день убыточна — большинство компаний вынуждены работать ниже рентабельности. «Если сейчас вздернуть тарифы, то перевозчики должны будут либо в массовом порядке обанкротиться, что нам уже доводилось наблюдать, либо поднять цены на билеты. Но это тоже опасно — многие люди из-за нехватки денег просто начнут отказываться от перелетов. В свою очередь это обернется провалом как на международных перевозках, так и на внутренних», — отметил эксперт.

Главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров в разговоре с «URA.RU» указал на то, что повышение сборов за аэронавигационное обслуживание неизбежно: «Например, Росгидромет поднял цены на свои услуги. Кроме того, существующая в стране система аэронавигации нуждается в модернизации. Она у нас чересчур консервативна, многие операции выполняются вручную. Зачастую у нас одну и ту же работу выполняют четыре диспетчера, а на Западе — один, причем без потери качества. Надо стремиться к большей автоматизации процессов». Он также отметил, что в себестоимости гражданских авиаперевозок расходы на аэронавигационные услуги составляют 3,6%. По словам Гусарова, стоимость билетов вырастет, причем на отдельных направлениях подорожание может оказаться особенно заметным.

Многие россияне уже вынуждены покупать авиабилеты в кредит Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Источник в одной из региональных авиакомпаний сообщил «URA.RU», что повышение сборов за аэронавигационное обслуживание действительно грозит обернуться катастрофой: «Если гиганты еще выдержат дополнительную нагрузку, то компании в регионах такое, конечно, не потянут. Это окончательно добьет тех, кто сегодня хотя бы как-то пытается работать». По словам собеседника агентства, повышение сборов даже на пять процентов негативно отразится на спросе: «Многие люди вообще покупают авиабилеты только при условии скидок и акций. Но в таком случае ничего этого не будет».

Генеральный директор Biletix.ru Александр Сизинцев подтвердил «URA.RU», что для рынка может оказаться болезненным подорожание билетов даже на пять-шесть процентов: «Мы сразу видим это по снижению спроса, люди очень быстро реагируют на изменения ценовой политики». По его словам, сейчас в России начали даже продавать авиабилеты в кредит -для тех, кто не может сразу рассчитаться за перелет.

Экономический аналитик Артем Ермолаев соглашается с тем, что в зоне риска оказываются именно авиакомпании в регионах: «Надо понимать, что авиасообщение внутри страны у нас на очень низком уровне. Зачастую это связано с тем, что работать в регионах невыгодно. Если еще больше повысить финансовую нагрузку, то перевозчикам в регионах не останется ничего другого, как закрыться».