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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
17:32  23 апреля 2018 0

Свердловские депутаты примут закон, позволяющий лишать их мандатов за трудоустройство родственников

XV (15) съезд ЕР, Манеж. Москва, коробейников алексей, съезд ер, единая россия
Вопрос о судьбе мандата Алексея Коробейникова на сегодняшний день закрытФото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловское Заксобрание рассмотрит проект поправок к закону о противодействии коррупции. Они ужесточат норму, из-за излишней мягкости, в силу которой прокуратура не смогла настоять на досрочном прекращении полномочий депутата-единоросса Алексея Коробейникова, лидера фракции «Справедливая Россия» Андрея Жуковского и некоторых других их коллег.

Закон регулирует случаи возникновения в работе парламентариев так называемого «конфликта интересов». Это юридическое понятие обозначает ситуацию, в которой служебные интересы парламентариев входят в противоречие с их личными интересами. Чаще всего такой конфликт имеет место, когда депутаты нанимают на работу своими помощниками собственных родственников. Как представители власти, депутаты должны быть заинтересованы в экономии бюджетных средств и назначении помощникам обычной зарплаты, но, как представители своих семей, они обычно стремятся повысить доходы родственников.

Действующее законодательство обязывает депутатов сообщать руководству Заксобрания о наличии конфликта интересов только в ходе «исполнения должностных обязанностей». После вступления в силу новой редакции документа парламентарии будут вынуждены также делать это и при «осуществлении своих полномочий».

Опрошенные «URA.RU» юристы пояснили, что это дополнение имеет существенное значение. У депутатов есть крайне ограниченный круг должностных обязанностей. Главная из них — присутствие на заседаниях профильных комитетов и Заксобрания. Поэтому действующая сегодня формулировка позволяет парламентариям избегать ответственности за сокрытие конфликта интересов. В частности, Алексей Коробейников и Андрей Жуковский устроили на работу своими помощниками ближайших родственников, что вскрылось в ходе прокурорской проверки. Но так как их помощники не влияли на исполнение должностных обязанностей депутатов, последние избежали наказания. По данным источника в Заксобрании, схожие нарушения были найдены в работе ряда других депутатов, которые также избежали ответственности.

«Осуществление полномочий» — более широкое юридическое понятие, в которое входит подавляющее большинство аспектов депутатской деятельности. Основываясь на нем, представители прокуратуры смогут беспрепятственно лишать мандатов депутатов, скрывших конфликт интересов в 2017-2018 и последующих годах.

Константин Джултаев
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