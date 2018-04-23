Свердловские депутаты примут закон, позволяющий лишать их мандатов за трудоустройство родственников

Свердловское Заксобрание рассмотрит проект поправок к закону о противодействии коррупции. Они ужесточат норму, из-за излишней мягкости, в силу которой прокуратура не смогла настоять на досрочном прекращении полномочий депутата-единоросса Алексея Коробейникова, лидера фракции «Справедливая Россия» Андрея Жуковского и некоторых других их коллег.
Закон регулирует случаи возникновения в работе парламентариев так называемого «конфликта интересов». Это юридическое понятие обозначает ситуацию, в которой служебные интересы парламентариев входят в противоречие с их личными интересами. Чаще всего такой конфликт имеет место, когда депутаты нанимают на работу своими помощниками собственных родственников. Как представители власти, депутаты должны быть заинтересованы в экономии бюджетных средств и назначении помощникам обычной зарплаты, но, как представители своих семей, они обычно стремятся повысить доходы родственников.
Действующее законодательство обязывает депутатов сообщать руководству Заксобрания о наличии конфликта интересов только в ходе «исполнения должностных обязанностей». После вступления в силу новой редакции документа парламентарии будут вынуждены также делать это и при «осуществлении своих полномочий».
Опрошенные «URA.RU» юристы пояснили, что это дополнение имеет существенное значение. У депутатов есть крайне ограниченный круг должностных обязанностей. Главная из них — присутствие на заседаниях профильных комитетов и Заксобрания. Поэтому действующая сегодня формулировка позволяет парламентариям избегать ответственности за сокрытие конфликта интересов. В частности, Алексей Коробейников и Андрей Жуковский устроили на работу своими помощниками ближайших родственников, что вскрылось в ходе прокурорской проверки. Но так как их помощники не влияли на исполнение должностных обязанностей депутатов, последние избежали наказания. По данным источника в Заксобрании, схожие нарушения были найдены в работе ряда других депутатов, которые также избежали ответственности.
«Осуществление полномочий» — более широкое юридическое понятие, в которое входит подавляющее большинство аспектов депутатской деятельности. Основываясь на нем, представители прокуратуры смогут беспрепятственно лишать мандатов депутатов, скрывших конфликт интересов в 2017-2018 и последующих годах.