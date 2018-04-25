17:04 25 апреля 2018 0

По словам адвоката, в его практике такого никогда не бывало Фото: предоставлены Андреем Мясниковым

Воспитательницу из Катайска, осужденную (незаконно, как считают многие) за нанесение тяжких телесных повреждений незнакомому человеку и приговоренную к трем годам лишения свободы, перевезли из СИЗО г. Шадринска в СИЗО в Омск. Об этом «URA.RU» сообщил Андрей Мясников, возглавляющий «общественный штаб» в поддержку Лагуновой. «Мы об этом не знали, все в шоке, — рассказал „URA.RU“ Андрей Мясников. — Даже адвокат был не в курсе — его не уведомили. О том, что Олю перевезли, мы узнали из ее письма».

По рассказу матери Лагуновой, Ольга сообщила в письме, что ее вывезли, но куда, не знала даже она сама. «Одна строчка в ее письме мне показалась очень странной «Узнайте, где я!» — рассказывает Валентина Александровна, мать осужденной. — Я сразу же сообщила адвокату, и он узнал, что Олю отвезли в Омск. «Главное, зачем в другую область? Неужели это ответка от местных правоохранителей?» — недоумевает Мясников. По словам адвоката Лагуновой, такого в его практике не встречалось, чтобы осужденную перевозили в СИЗО в другую область до рассмотрения дела в апелляционной инстанции. По мнению родных Ольги, вероятнее всего, это связано с шумихой, поднявшейся вокруг ее дела.

Ранее Мясников сообщал «URA.RU», что у него и его супруги Евгении Чудновец возникли сложности в связи с общественной защитой Лагуновой: адвокат Лариса Бем (представляющая интересы Антона Яренских — десантника, пострадавшего, как считает следствие, от Лагуновой) подала на Мясникова и его супругу Евгению Чудновец заявление, приложив к нему скрины с группы «ВКонтакте»» с обращениями в защиту Ольги Лагуновой.

Ранее «URA.RU» писало, что суд Катайска вынес очередной неоднозначный приговор: воспитательница детского сада Ольга Лагунова осуждена на три года. Летом 2017-го в кафе «Сова» у нее произошел конфликт с ее парнем, который начал ее бить — в ответ она замахнулась на него бутылкой из-под пива. За нее заступилась компания людей, в тот же вечер один из заступников — Антон Яренских — получил тяжелую травму головы и ослеп на один глаз. Следствие решило, что это сделала Ольга, ударив его бутылкой (хотя изначально на нее никто не показывал). Родные Лагуновой уверены, что она полностью невиновна.