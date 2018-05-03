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03 мая 2018
02 мая 2018
04:17  03 мая 2018 0

Стала известна дата показа первого внедорожника Rolls-Royce

Ожидается, что дизайном Cullinan будет сильно напоминать PhantomФото: Wikimedia Commons

Британский автомобильный концерн Rolls-Royce назвал дату, когда будет представлена новая модель автомобиля. Как сообщается, внедорожник Cullinan можно будет увидеть уже 10 мая: это будет первая машина подобного класса собранная одним из самых дорогих в мире производителей.

О новом внедорожнике известно пока крайне мало: как сообщает Nation News, машина будет иметь ту же архитектуру, что и лимузин Rolls-Royce Phantom 2017 года. Длинна кузова составит порядка 5,5 метров. Отмечается, что Rolls-Royce Cullinan получил свое название в честь самого большого алмаза, найденного в 1905 году.

Эксперты ожидают, что в машине будут использованы самые последние технические новинки, а система полного привода внедорожника, ??вероятно, будет основана на технологии xDrive от BMW. Двигатель, по всей вероятности, будет тот же, что и у Phantom — 12-цилиндровый V-образный объемом в 6,75 литра и мощностью в 420 кВт, что предполагает хорошую производительность, передает издание CarAdvice.

Евгений Александров
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