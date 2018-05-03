Стала известна дата показа первого внедорожника Rolls-Royce

Британский автомобильный концерн Rolls-Royce назвал дату, когда будет представлена новая модель автомобиля. Как сообщается, внедорожник Cullinan можно будет увидеть уже 10 мая: это будет первая машина подобного класса собранная одним из самых дорогих в мире производителей.
О новом внедорожнике известно пока крайне мало: как сообщает Nation News, машина будет иметь ту же архитектуру, что и лимузин Rolls-Royce Phantom 2017 года. Длинна кузова составит порядка 5,5 метров. Отмечается, что Rolls-Royce Cullinan получил свое название в честь самого большого алмаза, найденного в 1905 году.
Эксперты ожидают, что в машине будут использованы самые последние технические новинки, а система полного привода внедорожника, ??вероятно, будет основана на технологии xDrive от BMW. Двигатель, по всей вероятности, будет тот же, что и у Phantom — 12-цилиндровый V-образный объемом в 6,75 литра и мощностью в 420 кВт, что предполагает хорошую производительность, передает издание CarAdvice.