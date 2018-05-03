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Главные новости Курганской области
15:29  03 мая 2018 0

В центре Кургана жилой дом стал опасным для прохожих. ФОТО

Аварийный жилой дом по адресу Коли Мяготина 74. Курган
Из стен вываливаются кирпичиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане кирпичи вываливаются из фасада дома по улице Коли Мяготина, 74. Здание огородили, однако капитальный ремонт четырехэтажки, построенной в 1959 году, согласно данным областного фонда капремонта, намечен лишь на 2031 год.

Ранее жители Кургана жаловались на куст, который вырос на разрушающемся балконе здания. После этого руководитель фонда Виктор Денисов уточнял, что жители дома могут обратиться в межведомственную комиссию при областном департаменте строительства, чтобы добиться переноса ремонта.

Аварийный жилой дом по адресу Коли Мяготина 74. Курган
Опасный дом огородили сеткой
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как уточнила в разговоре с «URA.RU» советник руководителя фонда капремонта по Курганской области Марина Драгомирецкая, вопрос с переносом ремонта уже решен. По ее данным, в 2018 году будет заказан проект реконструкции.

При благоприятном стечении обстоятельств, уточнила Драгомирецкая, к ремонту фасада подрядчик может приступить уже этим летом. В любом случае дом будет отремонтирован не позднее конца 2019 года.

Татьяна Жаткина
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