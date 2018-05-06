Пожар в ТРЦ «Семья» в Ноябрьске ликвидирован

Пожар в ТРЦ «Семья», начавшийся вечером в субботу, 5 мая, в торговом центре «Семья» в Ноябрьске, полностью потушен. На ликвидацию огня у пожарных ушло почти три часа.
«В 01 час 53 минуты 06 мая 2018 г. пожар ликвидирован на площади ориентировочно 2200 кв.м, — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по ЯНАО. — Пострадавших нет». По информации ведомства, для тушения ТПЦ привлекались 51 пожарный и 17 единиц техники.
Как отмечается, пожар начался около 23:00. Подразделения МЧС прибыли на место происшествия уже через семь минут после получения сообщения о возгорании. На месте было установлено, что в центральной части торгового центра идет открытое горение на площади около 400 кв. м.
Между тем пока не уточняется информация о возгорании в еще одном торговом центре Ноябрьска — «Таурус». Как ранее писало «URA.RU», о двух возгораниях, произошедших почти одновременно в разных районах Ноябрьска, сообщили местные жители. Поскольку оба заведения принадлежат одному и тому же предпринимателю, в соцсетях активно обсуждается версия поджога. Официальной информации по данному поводу пока не поступало.