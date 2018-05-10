Биатлонистка из США рассказала, как покупали голоса для победы Тюмени в борьбе за кубок мира

15:01 10 мая 2018 0

Клэр Игэн представила свои доказательства ФОТО: Clare Egan, Instagram

Биатлонистка из США Клэр Игэн прокомментировала слухи о покупке голосов на выборах хозяев чемпионата мира по биатлону в 2021 году. Спортсменка уверяет, что информацию ей подтвердили в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Игэн вспоминает разговор с генеральным секретарем IBU Николь Реш в 2017 году в Антхольце. По словам биатлонистки, на вопрос спортсменов, почему чемпионат мира 2021 года достался Тюмени, Реш ответила: «Из-за коррупции». Потом генсек добавил, что проблему решило бы открытое голосование, но этого не происходит. «Федерации хотят тайное голосование. Я тоже была расстроена этими выборами», — пояснила Реш. Об этом пишет «Чемпионат.ру».

Она добавила, что никаких усилий для того, чтобы сохранить честность голосования, предпринято не было. В IBU, заявила Игэн, просто приняли факт, что голоса покупались.«IBU сильно навредил репутации биатлона и должен проделать большую работу, чтобы вернуть доверие, — считает спортсменка. — У меня нет оснований не верить, что обвинения не правдивы, как и не могу объяснить проведение Кубка мира в Тюмени в прошлом сезоне».

Выборы страны — организатора чемпионата мира по биатлону — прошли в сентябре 2016 года. Большинством голосов (25 из 49) местом масштабных спортивных состязаний была выбрана Тюмень. Сразу вслед за этим Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Россию в покупке голосов. Якобы за голос в пользу Тюмени чиновникам платили от 25 тысяч до 100 тысяч евро.

В получении взятки от представителей России WADA заподозрило президента Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга и генсекретаря организации Николь Реш. Часть обвинений построена на показаниях информатора WADA Григория Родченкова. Он стал главным свидетелем в допинговом скандале, из-за которого Россию отстранили от участия от Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Национальная сборная смогла выступить в ограниченном составе под олимпийским флагом. Впоследствии Родченков заявил, что его неправильно поняли.