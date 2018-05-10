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10 мая 2018
09 мая 2018
08 мая 2018
07 мая 2018
16:03  10 мая 2018 0

В Кургане жильцы «интеллигентного» дома устроили помойку в чужом дворе. ФОТО

Разрешить мусорный конфликт не удается даже при помощи чиновниковФото предоставлено собеседницей «URA.RU»

В Кургане жители многоэтажек в центре города пожаловались на соседей из дома №17 по улице Гоголя — по их словам, последние портят благоустройство и мусорят в близлежащих дворах. Проблемы у курганцев начались после того, как соседи решили сделать свою придомовую территорию «образцово-показательной».

«Свою территорию они огородили, считают себя самыми интеллигентными и чистоплотными… Поэтому собак выгуливают только в нашем дворе и не убирают за ними, ездят по дворам и оставляют тут машины, когда лень открыть шлагбаум, даже мусорные контейнеры вынесли из своего двора и поставили в наш!», — рассказала «URA.RU» жительница одного из домов Елена Н. Она уточнила, что свое поведение жильцы объясняют тем, что территория соседних дворов является муниципальной, однако, согласно кадастровым документам, она принадлежит собственникам квартир в многоэтажках по адресам ул. Красина, 66 и ул. Пушкина, 72.

Как говорит Елена, конфликт длится уже несколько лет, однако последней каплей стало то, что накануне майских праздников соседи устроили в их дворах помойку. «29 апреля спилили ветки деревьев и перетаскали на нашу территорию, завалив стену теплопункта и перегородив дорогу к гаражам. Гора выше крыши теплопункта и растет с каждым днем — появляются коробки, мешки с мусором…», — сетует Елена.

В администрации Кургана «URA.RU» пояснили, что единственным выходом для жильцов является обращение в административно-техническую инспекцию. По словам Елены, предписание виновникам уже выдано, однако кучу не торопятся убирать — чиновники говорят, что нет подходящего контейнера для вывоза мусора. «Соседи на вопросы, почему они несут хлам не в специальное место, а сбрасывают в кучу, отвечают: все равно нам убирать!» — заключает собеседница агентства.

Куча увеличивается в размерах каждый день
Фото предоставлено собеседницей «URA.RU»

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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