На Ямале нашли поселок-призрак, в котором живут два человека

Законодательное собрание Ямала на грядущем заседании собирается ликвидировать поселок Полярный Урал. Выяснилось, что населенный пункт, значащийся в записях Росреестра, это даже не поселок, а железнодорожный полустанок посреди Уральских гор, на 122 километре линии «Лабытнанги — Москва». Там живет всего два человека, у которых нет даже прописки.
Станция состоит из нескольких заброшенных хозяйственных построек и наполовину разрушенного дома, в котором проживает супружеская пара. Оба — сотрудники железной дороги. Поселок числится в Росреестре как ямальский. По документам он относится к разным муниципальным образованиям: по одним к поселку Харп, по другим к городу Лабытнанги. В ходе разбирательства выяснилось, что он вообще принадлежит соседней Республике Коми.
«Проживающий там мужчина рассказал, что жилье им выделили „от работы“, позже ему с семьей предлагали переселиться на станцию „Елецкая“, однако он этого не желает. Визуально видно, что жилой дом находится в аварийном состоянии. Таким образом, поселок фактически отсутствует», — рассказал депутат Заксобрания Ямала Марат Абдрахманов, побывавший на станции.
Ранее «URA.RU» рассказывало о поселке Пельвож. В него вложили сотни миллионов рублей, чтобы сделать образцово-показательным, но все равно там почти никто не живет. Несколько десятков постоянно проживающих там человек сидят без работы, спиваются, занимаются браконьерством и просят переселить их в город.