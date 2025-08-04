Врач-депутат из ЯНАО развеял мифы о партнерских родах

Депутат законодательного собрания ЯНАО, заместитель главврача — директора Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) по акушерско-гинекологической помощи Алексей Денисов объяснил условия партнерских родов, ответив на частые вопросы будущих родителей. По словам депутата, в столице Ямала каждый шестой новорожденный появляется на свет с двумя близкими людьми рядом, а сама услуга бесплатна.
«Когда близкий рядом, женщине проще справиться со страхом. Это не „модная история“, а серьёзная возможность разделить главный момент жизни семьи», — рассказал Денисов в своем telegram-канале.
Заявление опровергает распространенное убеждение о платности услуги и подчеркивает ее социальную значимость. Бесплатный доступ к партнерским родам — сильное преимущество ямальского здравоохранения.
Для присутствия на родах партнеру необходимо:
- Получить консультацию психолога;
- Сдать анализы (флюорография, мазки);
- Пройти школу будущих родителей.
При кесаревом сечении супруг не допускается в операционную. Однако новорожденного сразу дадут ему подержать — для первого контакта.
По данным департамента здравоохранения ЯНАО, в 2024 году 17% родов в Салехарде были партнерскими. Для сравнения: в среднем по России этот показатель не превышает 7%. Ранее URA.RU сообщало о новых мерах поддержки семей в округе, включая сертификаты для военнослужащих.
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