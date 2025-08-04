04 августа 2025

Врач-депутат из ЯНАО развеял мифы о партнерских родах

Алексей Денисов: каждые шестые роды в ЯНАО партнерские
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Когда близкий человек рядом, роды проходят спокойнее
Когда близкий человек рядом, роды проходят спокойнее Фото:

Депутат законодательного собрания ЯНАО, заместитель главврача — директора Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) по акушерско-гинекологической помощи Алексей Денисов объяснил условия партнерских родов, ответив на частые вопросы будущих родителей. По словам депутата, в столице Ямала каждый шестой новорожденный появляется на свет с двумя близкими людьми рядом, а сама услуга бесплатна.

«Когда близкий рядом, женщине проще справиться со страхом. Это не „модная история“, а серьёзная возможность разделить главный момент жизни семьи», — рассказал Денисов в своем telegram-канале.

Заявление опровергает распространенное убеждение о платности услуги и подчеркивает ее социальную значимость. Бесплатный доступ к партнерским родам — сильное преимущество ямальского здравоохранения.

Для присутствия на родах партнеру необходимо:

- Получить консультацию психолога;

- Сдать анализы (флюорография, мазки);

- Пройти школу будущих родителей. 

При кесаревом сечении супруг не допускается в операционную. Однако новорожденного сразу дадут ему подержать — для первого контакта.

По данным департамента здравоохранения ЯНАО, в 2024 году 17% родов в Салехарде были партнерскими. Для сравнения: в среднем по России этот показатель не превышает 7%. Ранее URA.RU сообщало о новых мерах поддержки семей в округе, включая сертификаты для военнослужащих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат законодательного собрания ЯНАО, заместитель главврача — директора Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) по акушерско-гинекологической помощи Алексей Денисов объяснил условия партнерских родов, ответив на частые вопросы будущих родителей. По словам депутата, в столице Ямала каждый шестой новорожденный появляется на свет с двумя близкими людьми рядом, а сама услуга бесплатна. «Когда близкий рядом, женщине проще справиться со страхом. Это не „модная история“, а серьёзная возможность разделить главный момент жизни семьи», — рассказал Денисов в своем telegram-канале. Заявление опровергает распространенное убеждение о платности услуги и подчеркивает ее социальную значимость. Бесплатный доступ к партнерским родам — сильное преимущество ямальского здравоохранения. Для присутствия на родах партнеру необходимо: - Получить консультацию психолога; - Сдать анализы (флюорография, мазки); - Пройти школу будущих родителей. По данным департамента здравоохранения ЯНАО, в 2024 году 17% родов в Салехарде были партнерскими. Для сравнения: в среднем по России этот показатель не превышает 7%. Ранее URA.RU сообщало о новых мерах поддержки семей в округе, включая сертификаты для военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...