06 марта 2019
05 марта 2019

В одном из районов Тюменской области ввели карантин по бешенству

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
07 марта 2019 в 18:03
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Лоси, косули, волки, лисы, лиса, хищник, лисица, лесные животные, дикие животные, дикая природа
Причиной стали больные лисыФото: pixabay.com

Жители двух сел Омутинского района Тюменской области встретили на территории поселений лисиц. Одна была найдена мертвой вблизи жилых домов, другая — убита в личном подсобном хозяйстве. Ветеринары подтвердили у диких животных бешенство. В связи с этим до 30 апреля в селах Окуневском и Шабанове Омутинского района введен карантин по бешенству.

В период карантина на территории поселений запрещено ловить и вывозить диких животных, проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными. Информация об этом за подписью губернатора Тюменской области Александра Моора появилась на региональном портале правовой информации.

В разговоре с «URA.RU» начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц сообщил, что в связи со снежными январем и февралем лисам трудно добывать корм. Именно поэтому животные стали выходить в поисках пищи к поселениям людей.

«Охотникам уже передана информация о необходимости сократить численность лис в Омутинском районе», — сказал он.

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