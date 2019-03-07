В одном из районов Тюменской области ввели карантин по бешенству

Жители двух сел Омутинского района Тюменской области встретили на территории поселений лисиц. Одна была найдена мертвой вблизи жилых домов, другая — убита в личном подсобном хозяйстве. Ветеринары подтвердили у диких животных бешенство. В связи с этим до 30 апреля в селах Окуневском и Шабанове Омутинского района введен карантин по бешенству.
В период карантина на территории поселений запрещено ловить и вывозить диких животных, проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными. Информация об этом за подписью губернатора Тюменской области Александра Моора появилась на региональном портале правовой информации.
В разговоре с «URA.RU» начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц сообщил, что в связи со снежными январем и февралем лисам трудно добывать корм. Именно поэтому животные стали выходить в поисках пищи к поселениям людей.
«Охотникам уже передана информация о необходимости сократить численность лис в Омутинском районе», — сказал он.