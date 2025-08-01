Российский боец СВО 63 дня провел на необитаемом острове

Боец ВС РФ с позывным Толстый провел 60 дней на необитаемых островах Днепра
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Российский боец СВО 63 дня провел на необитаемом острове и рассказал о пережитом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский военнослужащий с позывным Толстый провел 63 дня на необитаемом острове на реке Днепр в ходе СВО. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Стрелок-сапер 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады с позывным Толстый провел 63 дня на островах Днепра, рискуя быть обнаруженным и убитым. Сколько ему довелось пережить вражеских обстрелов, даже не вспомнить», — передают представители ведомства в своем telegram-канале.

Сам Толстый рассказал, что у него по сути не было выбора. Ему поставили цель и он ее успешно выполнил. Достичь успеха и выжить ему помогала поддержка с воздуха. Медикаменты и другие необходимые вещи ему скидывали с воздуха при помощи дронов.

После того, как боец получил ранение и уже не мог выполнять боевые задачи, его назначили поваром при подразделении, чем он сейчас и занимается. Часто солдат собственноручно лепит для своих сослуживцев пельмени.

Ранее в ходе СВО сообщалось о похожих случаях: так, два российских десантника из группировки войск «Днепр» удерживали захваченный у ВСУ опорный пункт в полном окружении на протяжении 37 суток, отражая регулярные атаки противника и применяя военную хитрость для сохранения позиции. После выполнения задачи бойцы также были выведены в тыл для реабилитации.

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Российский военнослужащий с позывным Толстый провел 63 дня на необитаемом острове на реке Днепр в ходе СВО. Об этом сообщило Министерство обороны России. «Стрелок-сапер 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады с позывным Толстый провел 63 дня на островах Днепра, рискуя быть обнаруженным и убитым. Сколько ему довелось пережить вражеских обстрелов, даже не вспомнить», — передают представители ведомства в своем telegram-канале. Сам Толстый рассказал, что у него по сути не было выбора. Ему поставили цель и он ее успешно выполнил. Достичь успеха и выжить ему помогала поддержка с воздуха. Медикаменты и другие необходимые вещи ему скидывали с воздуха при помощи дронов. После того, как боец получил ранение и уже не мог выполнять боевые задачи, его назначили поваром при подразделении, чем он сейчас и занимается. Часто солдат собственноручно лепит для своих сослуживцев пельмени. Ранее в ходе СВО сообщалось о похожих случаях: так, два российских десантника из группировки войск «Днепр» удерживали захваченный у ВСУ опорный пункт в полном окружении на протяжении 37 суток, отражая регулярные атаки противника и применяя военную хитрость для сохранения позиции. После выполнения задачи бойцы также были выведены в тыл для реабилитации.
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