Российский боец СВО 63 дня провел на необитаемом острове

Российский военнослужащий с позывным Толстый провел 63 дня на необитаемом острове на реке Днепр в ходе СВО. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Стрелок-сапер 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады с позывным Толстый провел 63 дня на островах Днепра, рискуя быть обнаруженным и убитым. Сколько ему довелось пережить вражеских обстрелов, даже не вспомнить», — передают представители ведомства в своем telegram-канале.
Сам Толстый рассказал, что у него по сути не было выбора. Ему поставили цель и он ее успешно выполнил. Достичь успеха и выжить ему помогала поддержка с воздуха. Медикаменты и другие необходимые вещи ему скидывали с воздуха при помощи дронов.
После того, как боец получил ранение и уже не мог выполнять боевые задачи, его назначили поваром при подразделении, чем он сейчас и занимается. Часто солдат собственноручно лепит для своих сослуживцев пельмени.
Ранее в ходе СВО сообщалось о похожих случаях: так, два российских десантника из группировки войск «Днепр» удерживали захваченный у ВСУ опорный пункт в полном окружении на протяжении 37 суток, отражая регулярные атаки противника и применяя военную хитрость для сохранения позиции. После выполнения задачи бойцы также были выведены в тыл для реабилитации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.