31 июля 2025

В Тюменской области установят памятник легендарному бронепоезду

В Тюменской области установят памятник бронепоезду «Патриот»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника запланировано на сентябрь
Открытие памятника запланировано на сентябрь Фото:

В Ишиме (Тюменская область) начали установку памятника бронепоезду «Патриот». Об этом сообщили в городской администрации.

«На Привокзальной площади Ишима установлена первая часть бронепоезда „Патриот“. Воссозданием полноразмерного макета занимаются работники Свердловской железной дороги», — сообщили в администрации.

Идея поставить памятник принадлежит ветеранам-железнодорожникам Ишима. Бронепоезд «Патриот» создали жители Тюменской области в 1942 году, позже он сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Открытие памятника запланировано на конец сентября.

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В Ишиме (Тюменская область) начали установку памятника бронепоезду «Патриот». Об этом сообщили в городской администрации. «На Привокзальной площади Ишима установлена первая часть бронепоезда „Патриот“. Воссозданием полноразмерного макета занимаются работники Свердловской железной дороги», — сообщили в администрации. Идея поставить памятник принадлежит ветеранам-железнодорожникам Ишима. Бронепоезд «Патриот» создали жители Тюменской области в 1942 году, позже он сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Открытие памятника запланировано на конец сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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