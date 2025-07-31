В Тюменской области установят памятник легендарному бронепоезду

Открытие памятника запланировано на сентябрь
В Ишиме (Тюменская область) начали установку памятника бронепоезду «Патриот». Об этом сообщили в городской администрации.
«На Привокзальной площади Ишима установлена первая часть бронепоезда „Патриот“. Воссозданием полноразмерного макета занимаются работники Свердловской железной дороги», — сообщили в администрации.
Идея поставить памятник принадлежит ветеранам-железнодорожникам Ишима. Бронепоезд «Патриот» создали жители Тюменской области в 1942 году, позже он сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Открытие памятника запланировано на конец сентября.
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