На Крымском мосту скопилось свыше тысячи машин

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На Крымском мосту образовались пробки
На Крымском мосту образовались пробки Фото:

На Крымском мосту образовалась значительная пробка. В очереди на ручной досмотр скопилось более 1,6 тысячи автомобилей. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотр.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — сообщил telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация». Со стороны Керчи очередь составила 590 автомобилей, водителям приходится ждать около двух часов.

Ранее было спрогнозировано, когда на Крымском мосту в августе 2025 года ожидаются очереди на пунктах ручного досмотра. Наиболее серьезную загруженность при движении в Крым расчитывали увидеть 1, 2, 3, 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Даты очередей на Крымском мосту ждать в августе и сентябре этого года — в материале URA.RU.

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На Крымском мосту образовалась значительная пробка. В очереди на ручной досмотр скопилось более 1,6 тысячи автомобилей. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотр. «В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — сообщил telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация». Со стороны Керчи очередь составила 590 автомобилей, водителям приходится ждать около двух часов. Ранее было спрогнозировано, когда на Крымском мосту в августе 2025 года ожидаются очереди на пунктах ручного досмотра. Наиболее серьезную загруженность при движении в Крым расчитывали увидеть 1, 2, 3, 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа. Даты очередей на Крымском мосту ждать в августе и сентябре этого года — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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