Более 13 лет проведет в исправительной колонии особого режима 43-летний житель Кургана. Он осужден за угон автомобиля и насильственные действия сексуального характера в отношении водителя такси, сообщили «URA.RU» в пресс-службе зауральской прокуратуры.
«На основании представленных государственным обвинителем доказательств Кетовским районным судом вынесен обвинительный приговор», — заявили в надзорном органе. Курганец признан виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 166 (угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой убийством).
Преступление было совершено в апреле 2018 года. Пьяный мужчина в свой день рождения вызвал такси. В машине он приставил нож к шее женщины-водителя и потребовал пустить его за руль. После этого преступник, применяя насилие и угрожая убийством, совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера.
Кетовский районный суд приговорил курганца к 13 годам и трем месяцам лишения свободы. Осужденный пытался обжаловать это решение в областном суде, однако судебная коллегия по уголовным делам не нашла поводов для смягчения приговора.