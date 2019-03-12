Противников добычи урана в Зауралье назвали врагами народа с «воспаленным воображением»

Антиуранщиков обвинили в зарубежном финансировании и распространении бредовых слухов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители села Уксянское Далматовского района Курганской области назвали активистов движения «Курган-антиуран» «врагами народа» и обвинили их в распространении недостоверной информации. На сельском сходе они поставили более сотни подписей в открытом письме в поддержку добычи урана в Зауралье, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Уранового холдинга «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото», входит в госкорпорацию «Росатом»).

Поводом для написания письма стали информационные сообщения об аварии на урановом месторождении предприятия «Далур» в Уксянском. «И нас, и предприятие оболгали с подачи самозваных „экологов“ и „общественников“, входящих в такое же самозваное движение „Курган-антиуран“», — говорится в тексте письма. По словам авторов, каждый второй житель села имеет непосредственное отношение к добыче урана, поэтому в случае аварии сельчане бы первые узнали о ней.

Возмущение уксянцев вызвала не только «ложь о радиации и разливах растворов», но и заявления, что о катастрофе сообщили паникующие жители села. Информацию об аварии они назвали «плодом воспаленного воображения людей, называющих себя „антиуранщиками“». В письме отмечается, что выступающих против добычи стратегического металла раньше называли врагами народа: «Именно такими и являются „антиуранщики“, получающие, как о них пишут в СМИ, финансирование из-за рубежа. И на эти грязные деньги распространяющие бредовые слухи». Авторы заявляют, что рады «участвовать в укреплении ядерной и энергетической независимости Родины».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ростехнадзор не выявил нарушений и следов аварии на трубопроводе участка подземного выщелачивания урана на месторождении после того, как активисты движения «Антиуран» заявили об экологической катастрофе в регионе. В АРМЗ заявления активистов «Антиурана» назвали провокацией и «очередной попыткой распространения откровенной лжи».