В Кургане сдал документы первый кандидат на пост мэра

Первый претендент на пост главы Кургана сдал документы в конкурсную комиссию. Им оказался Роман Сергеечев, который ранее занимал должность директора развития городского хозяйства администрации города.
«Первая заявка принята, это Сергеечев Роман Николаевич», — сообщили «URA.RU» в конкурсной комиссии. Оперативно получить комментарии от Романа Сергеечева не удалось — он не ответил на звонок. Ранее о своем желании участвовать в конкурсе заявил эксперт тюменского регионального отделения ОНФ, директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов. При этом главным претендентом на пост считается действующий руководитель администрации Кургана Андрей Потапов.
Документы от желающих принять участие в конкурсе на должность главы Кургана будут приниматься до 25 марта. 4 апреля конкурсная комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов. После этого Курганская городская дума тайным голосованием выберет нового мэра. Наиболее вероятным претендентом на пост главы Кургана считается действующий руководитель администрации города Андрей Потапов.