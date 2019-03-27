Артюхов назначил ответственного за реализацию плана Путина на Ямале

Дмитрий Артюхов снова внес правки в перечень обязанностей своих заместителей Фото: Артем Черемисов © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал распоряжение о внесение изменений в обязанности членов ямальского правительства. Поправка всего одна. Он расширил перечень обязанностей своему заместителю Аркадию Бессонову, который курирует взаимодействие с силовыми структурами.

Согласно этим поправкам теперь Бессонов «обеспечивает реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на территории автономного округа». Отметим, что Аркадий Бессонов уже являлся ответственным за противодействие терроризму в регионе. Изменения лишь расширили сферу его полномочий и включили в его обязанности также реализацию федерального плана.

Федеральный комплексный план противодействия идеологии терроризма в России на 2019—2023 годы был утвержден президентом Владимиром Путиным в конце прошлого года. Он определяет политику страны и основные мероприятия по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими внешними или внутренними угрозами.