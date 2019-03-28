Глава Зауралья раскритиковал бухгалтеров больниц, у которых зарплаты выше, чем у врачей

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заявил, что бухгалтер в больнице не должен получать больше врача. О выявленных нарушениях в медицинских учреждениях и мерах по наведению в них порядка шла речь на заседании коллегии департамента здравоохранения 28 марта, сообщает пресс-служба губернатора.
«Когда бухгалтер получает в два раза больше, чем медицинский работник, работающий на три ставки, я считаю это неправильным. В ряде больниц завышение начальной цены контрактов составило от 30%», — отметил Шумков.
Глава региона поставил задачу жестко контролировать эффективность расходов. «Все эти деньги останутся в ваших учреждениях для того, чтобы их направить на две цели. Первая — повышение зарплаты медицинского персонала, подчеркиваю, медицинского. Вторая — это ускорение всех ремонтных и отделочных работ на первых этажах больниц, в приемных отделениях», — отметил он приоритеты. В свою очередь правительство будет помогать больницам — в том числе и с привлечением федерального финансирования, пообещал Шумков.
Также он обратил внимание на необходимость повышения энергоэффективности лечебных учреждений. Еще одним важным приоритетом Шумков назвал обучение персонала больниц соблюдению норм медицинской этики и деонтологии.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что ревизионная комиссия выявила серьезные финансовые нарушения практически во всех ЦРБ области. Вадим Шумков назвал ситуацию «аморальной и недопустимой» и распорядился направить материалы в правоохранительные органы.