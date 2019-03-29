Глава тюменского района, на которого жаловались губернатору Моору, премировал себя на полмиллиона

Глава Викуловского района Тюменской области Александр Криволапов премировал себя и работников администрации за успехи в 2018 году. По данным источников, только сам Криволапов получил более 500 тысяч рублей, что равняется четырем его заработным платам.
«Район показал стагнацию по всем показателям: организации закрываются, рабочих мест нет, поголовье скота падает, дороги не ремонтируются, люди не получают помощь от администрации. И при этом руководство себя за что-то поощряет», — говорят местные жители в разговоре с «URA.RU».
Информацию о том, было ли премирование в районе, запросил у администрации Викуловского района депутат облдумы Иван Левченко. В официальном ответе первый заместитель главы Григорий Церцек отказал в предоставлении данных, сославшись на то, что они являются информацией, содержащей персональные данные субъекта и охраняются законом.
Левченко обратился в прокуратуру Тюменской области с просьбой о привлечении администрации района к ответственности и раскрытии информации о премированиях. В администрации Викуловского района не ответили на звонок редакции.
Ранее редакция писала, что местные жители два года ждут расчетов от предприятия СПССК «Центральный» в Викуловском районе и из-за отсутствия денег сдают скот на убой. Пострадавшие просили довести сложившуюся ситуацию лично до губернатора Тюменской области Александра Моора. Они считают, что заместитель губернатора Владимир Чейметов посетил район и не разобрался в сложившейся ситуации, а также не оценил работу главы района.