Прокуратура проверит тюменское предприятие после жалоб жителей губернатору и силовикам

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по жалобе селян Викуловского района о том, что они не получили денег за сданное молоко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Жители лично обратились к заместителю прокурора Тюменской области Александру Чернышеву, который посетил район. Ведомство взяло дело на контроль и изучит подробности. Ситуация непростая: сколько потребуется времени на проверку — пока неизвестно. Одновременно к делу подключились и областные прокуроры, и служащие ведомства в Викуловском районе», — сообщили в пресс-службе прокуратуры корреспонденту редакции.
Редакция «URA.RU» писала об этой истории в середине марта. Местные жители два года ждут расчетов от предприятия СПССК «Центральный» и из-за отсутствия денег сдают скот на убой.
Пострадавшие просили депутата Тюменской областной думы Ивана Левченко довести сложившуюся ситуацию лично до губернатора Тюменской области Александра Моора. Они считают, что заместитель губернатора Владимир Чейметов, который приезжал в район, не разобрался объективно в сложившейся ситуации, а также не оценил работу главы района. Районные власти и представители компании пока не прокомментировали ситуацию.