Глава Зауралья Шумков поменял мнение о уборке снега в Кургане

Вадим Шумков похвалил Андрея Потапова (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков отметил, что в Кургане на улицах суше, чем в других городах. Работу руководителя администрации Андрея Потапова, которого нередко ранее критиковал, Шумков похвалил во время осмотра новой дорожной техники на центральной площади Кургана, предает корреспондент «URA.RU».

«Гораздо больше снега в других городах. За это мы должны быть благодарны за качественную работу главы администрации и муниципальным предприятиям», — отметил Вадим Шумков.

Глава региона забрался на одну из машин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава региона лично осмотрел каждую из 17 машин, которые приступят к уборке на курганских улицах уже в ближайшее время. «Еще около 12 мы закупим, которые поступят летом этого года. Для города Кургана это будет очень хороший показатель», — оценил Шумков обеспеченность областного центра техникой.

Техника начнет работать на улицах Кургана в ближайшее время Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Андрей Потапов рассказал, что администрация Кургана заключила договор на три года с компанией «Сбербанк Лизинг», которая поможет в приобретении техники.

В ожидании главы региона градоначальники прятались от ветра. На фото руководитель администрации Андрей Потапов с врио главы города Игорем Прозоровым (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU