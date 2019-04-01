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Глава Зауралья Шумков поменял мнение о уборке снега в Кургане

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 14:17
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Презентация новой дорожной техники на площади им. Ленина. Курган
Вадим Шумков похвалил Андрея Потапова (слева)Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков отметил, что в Кургане на улицах суше, чем в других городах. Работу руководителя администрации Андрея Потапова, которого нередко ранее критиковал, Шумков похвалил во время осмотра новой дорожной техники на центральной площади Кургана, предает корреспондент «URA.RU».

«Гораздо больше снега в других городах. За это мы должны быть благодарны за качественную работу главы администрации и муниципальным предприятиям», — отметил Вадим Шумков.

Презентация новой дорожной техники на площади им. Ленина. Курган
Глава региона забрался на одну из машин
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава региона лично осмотрел каждую из 17 машин, которые приступят к уборке на курганских улицах уже в ближайшее время. «Еще около 12 мы закупим, которые поступят летом этого года. Для города Кургана это будет очень хороший показатель», — оценил Шумков обеспеченность областного центра техникой.

Презентация новой дорожной техники на площади им. Ленина. Курган
Техника начнет работать на улицах Кургана в ближайшее время
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Андрей Потапов рассказал, что администрация Кургана заключила договор на три года с компанией «Сбербанк Лизинг», которая поможет в приобретении техники.

Презентация новой дорожной техники на площади им. Ленина. Курган
В ожидании главы региона градоначальники прятались от ветра. На фото руководитель администрации Андрей Потапов с врио главы города Игорем Прозоровым (слева)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Презентация новой дорожной техники на площади им. Ленина. Курган
Появление на площади врио губернатора вызвало интерес не только прессы, но и прохожих
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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