В Кургане десятки домов останутся на день без воды

Подача холодной воды будет ограничена почти в трех десятках домов в центре Кургана в период с 9.00 до 24.00 3 апреля. Необходимость этого вызвана проведением работ по модернизации коммуникаций на улице Сибирской, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «Водного Союза».
«Специалисты „Водного Союза“ обновили водопроводные коммуникации по улице Сибирской. Для врезок нового участка в существующую сеть возможно ограничение холодного водоснабжения», — уточнили в компании.
Ограничение водоснабжения возможно в домах по улицам Бурова-Петрова, 1, 12, 14; Блюхера, 2 (детский сад №29 «Родничок»), 6, 7, 11б, 22; Сибирской, 22, 28, 56, 58; Куйбышева, 114а, 116а, 118, 118/2, 120; Орлова, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Кроме того, подача воды может быть ограничена на теплопунктах №24 и №76. «Водный Союз» просит потребителей заранее сделать необходимые запасы воды.
По данным ресурсоснабжающей организации, в настоящее время полностью изношены 76% водопроводных и 95% канализационных сетей Кургана.